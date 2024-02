"Pale eoliche. Centrosinistra compatto"

GUALDO TADINO – I gruppi consiliari di maggioranza, del Partito democratico e delle civiche "Gualdo Futura" e "Forza Gualdo", hanno espresso piena soddisfazione per la fase di partecipazione e di confronto intraprese dal sindaco e dalla giunta comunale, sul progetto finalizzato alla costruzione di un parco eolico nel territorio. Il parere non favorevole ufficialmente espresso dal Comune, con nota formale inviata al Mase, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica lo scorso 16 febbraio – affermano Gabriele Bazzucchi (nella foto) del Pd e gli altri capigruppo – "è un documento articolato e ben strutturato che analizza approfonditamente gli aspetti tecnici, burocratici, amministrativi e politici circa le tempistiche di attuazione, l’impatto ambientale, il posizionamento delle attrezzature e la salvaguardia del paesaggio e della salute della popolazione". Circa le polemiche "inconsistenti e pretestuose, le ricostruzioni fantasiose e il clima di allarmismo, abilmente fomentato dai soliti gruppi di facinorosi locali", dicono di essere "contenti che ad emergere siano la trasparenza, lo studio approfondito ed il lavoro svolto con competenza e abnegazione dall’amministrazione comunale e dai competenti uffici; in perfetta sinergia è stato formulato un elaborato corposo e dettagliato, nel pieno rispetto dei tempi richiesti". Ringraziano inoltre tutte le associazioni e gli enti che hanno fornito il proprio relativo parere "in maniera costruttiva e disinteressata, talvolta anche critica, ma sempre con il dovuto rispetto istituzionale"; e ribadiscono che la "salvaguardia del patrimonio ambientale e l’attenzione allo sviluppo sostenibile della città sono da sempre priorità della coalizione di centrosinistra".