Palazzo Due Mondi, il centro rinasce. Progetto patrocinato dal Comune

Nasce il progetto “Palazzo Due mondi-Incontri in centro“, patrocinio annuale da parte del Comune. La notizia si apprende dall’albo pretorio dell’ente, dove qualche giorno fa è stata pubblicata la delibera di Giunta con la quale si concede il patrocinio all’associazione culturale “Fish&chic“ per il periodo, che va dal 1 dicembre 2024 al 30 novembre 2025. Alla delibera è allegato anche il progetto dettagliato, che avrà sede a Corso Mazzini presso Palazzo Tordelli di proprietà privata. Nella grafica di “Palazzo Due mondi-Incontri in centro“ compaiono anche una luna e un sole stilizzati, che richiamano il vecchio logo del Festival dei Due Mondi dell’era Menotti. "Il progetto – si legge nell’atto – ha la finalità di promuovere la cultura locale e internazionale, favorendo l’incontro tra diverse realtà culturali e creando uno spazio di aggregazione per il pubblico locale e i turisti, attraverso l’organizzazione di eventi multidisciplinari come incontri per associazioni, spettacoli, convegni, mostre d’arte e cooking-show".

I settori di interesse del progetto sono arte e cultura, enogastronomia, tecnologia e innovazione, turismo e ospitalità e moda e design. Tra le tipologie di eventi proposti ci sono anche quelli enogastronomici: "Aperitivi e cene a tema, in collaborazione con produttori e ristoratori locali". L’ente pubblico ha ritenuto opportuno concedere il patrocinio perché "il Comune di Spoleto fra i suoi scopi istituzionali, persegue la valorizzazione e la promozione delle risorse storico-artistico-monumentali, culturali e ambientali del territorio, anche al fine dello sviluppo del settore del turismo e, più in generale, dello sviluppo economico del territorio, mediante, tra le altre cose, il sostegno di iniziative e campagne di promozione del territorio e di manifestazioni".

Tanto più “Palazzo due Mondi“ si trova in corso Mazzini una delle vie dello shopping della città alle prese con la crisi economica che ha portato negli ultimi anni alla chiusura di tante attività commerciali. Palazzo Due Mondi potrebbe dare il via a quel processo di rivitalizzazione del centro tanto auspicato anche da Confcommercio. L’associazione culturale “Fish&chic“ che grazie al patrocinio del Comune potrà fregiarsi del logo dell’ente ma anche beneficiare di alcune agevolazioni anche di carattere fiscale, ha già organizzato altri eventi in città e a breve svelerà il programma delle iniziative per la fine dell’anno e per i primi mesi del 2025.