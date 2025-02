Palazzo Baldeschi, tra visita e digitalizzazione

E’ fissata per questo pomeriggio alle 17 la presentazione del progetto di digitalizzazione del piano nobile di Palazzo Baldeschi, in via Baldeschi, 2, realizzato dalla Fondazione Orintia Carletti Bonucci, con il sostegno di Fondazione Perugia.

Dopo i saluti istituzionali di Francesco Depretis e Franco Moriconi, a presentare i dettagli del progetto saranno i consiglieri della Fondazione Orintia Carletti Bonucci, Daniele Lupattelli e Francesco Federico Mancini, ad illustrare metodologia e tecniche sarà invece Aldo Pascucci di Archimede Arte, che ha realizzato i rilievi 3D.

L’appuntamento si concluderà con una visita guidata del piano nobile, uno scrigno che racchiude diverse opere d’arte. Raramente accessibile al pubblico, se non per conferenze e convegni, la visita di oggi è un’occasione per ammirare l’appartamento all’interno del cinquecentesco Palazzo Baldeschi, sede della Fondazione Orintia Carletti Bonucci, istituita nel 1970 per volontà di Mario Bonucci, ultimo discendente della famiglia che nel 1834 era entrata in possesso dell’edificio.

La volta decorata da un’equipe di pittori che condividono il linguaggio baroccesco diffuso a Perugia tra ’500 e ’600 risulta utile per ricostruire la genealogia della famiglia De Ubaldis (Baldeschi), che dette i natali a celebri giureconsulti, primo fra tutti Baldo degli Ubaldi vissuto nella seconda metà del Trecento. Affreschi seicenteschi, lampadari di vetro di Murano, arredi di pregio e una quadreria da intenditori: varcare la soglia del piano nobile è come tornare indietro nel tempo.