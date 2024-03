Palatrasimeno, nuovo corso. Riaperto il palazzetto dello sport: "Casa del basket, ma non solo"

Nuovo corso per il Palatrasimeno, il Palazzetto Comunale di Passignano, che da sabato ha riaperto le sue porte alle attività sportive. Impianto all’avanguardia che può contare su due terreni di gioco, la struttura è gestita da Trasimeno Basket (Basket Passignano & Trasimeno Flippers ASD), ma è a disposizione delle associazioni che ne faranno richiesta. Un campo regolamentare in grado di ospitare sugli spalti oltre 300 persone e un altro campo di allenamento più piccolo, che consentiranno di sviluppare le attività già avviate, programmare eventi e realizzare nuove idee, in particolare per le comunità di Passignano, Tuoro e Magione. E’ stata festa grande sabato per la riapertura. Una giornata che ha visto protagonisti gli atleti di tutte le categorie, dal Minibasket al settore giovanile. Pulcini, Scoiattoli, Libellule, Aquilotti, Gazzelle, Esordienti, Under 13, Under 15, Under 19. Le piccole atlete delle categorie Libellule e Gazzelle, la formazione senior del Trasimeno Basket CSI che sta disputando una bella stagione e il neonato gruppo del Baskin ai cui componenti, con l’occasione, è stata consegnata ufficialmente la prima divisa da gioco. "Per noi oggi non è una festa, ma è la festa", sono state le parole di Sandro Pinaglia, presidente di Basket Passignano, una realtà presente sul territorio da ben cinquanta anni. "Soltanto stando insieme – ha dichiarato Stefano Rossi presidente di Trasimeno Flippers – possiamo tuttavia continuare a garantire questo servizio".