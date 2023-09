PalaBarton Perugia: altri interventi su curva, parquet e balaustre

I lavori al PalaBarton non finiscono qui: si prevede di intervenire sulla curva (lato stadio) per alzarla portandola al livello

degli spicchi e liberando, di conseguenza, spazi nella parte retrostante utili per le attività sportive. Una curva in parte retrattile (come quella opposta) per favorire l’installazione di palchi per concerti. In futuro sono previste altre opere: sostituzione parquet, consolidamento arconi, a breve il rifacimento delle balaustre per favorire la visuale degli spettatori. L’annuncio è stato fatto ieri dall’assessore allo Sport, Clara Pastorelli, che ha illustrato quanto fatto per gli "spicchi" oltre ai risultati degli Europei di volley (9mila spettatori). Con lei c’erano il sindaco Andrea Romizi, l’assessore regionale Paola Agabiti, il dirigente comunale degli impianti sportivi Paolo Felici e il presidente regionale Fipav Umbria Giuseppe Lomurno. Garanzie sono arrivate sui concerti, dato che si temeva per gli spazi del palco, anche se resta il nodo delle poche date disponibili.