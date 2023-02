PalaBarton, avanti con gli Europei Nuovo impianto di aria condizionata

La città corre spedita verso l’appuntamento con il campionato europeo di pallavolo maschile, in programma dal 28 agosto al 16 settembre. Tra le città che ospiteranno le gare del girone di qualificazione dell’Italia c’è Perugia che ospiterà al PalaBarton il 31 agosto il match tra Italia ed Estonia e l’1 settembre la gara tra la nazionale azzurra e la Serbia. Proprio in quest’ottica la giunta, su proposta dell’assessore allo sport e commercio Clara Pastorelli, ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione del nuovo impianto di climatizzazione, di quello di videosorveglianza e per l’adeguamento delle uscite di sicurezza. L’intervento, finanziato con risorse della Regione, integra e completa quello sulla ristrutturazione del palasport tramite l’ampliamento delle gradinate per un importo che sfiora gli 1,3 milioni di euro integralmente a carico del Comune di Perugia. Quet’ultimo progetto prevede la chiusura dei quattro "spicchi" compresi tra una tribuna e l’altra dando così continuità agli spalti. Ogni spicchio può ospitare 301 posti: pertanto ad intervento concluso la capienza del palazzetto salirà a 4.986 spettatori, con un incremento quindi di circa 1.000 posti rispetto agli attuali 3.976. Oltre a realizzare i nuovi spalti, sono previste una serie di opere collaterali per garantire la sicurezza nel corso delle manifestazioni, tra cui un’area parcheggio ed un settore riservati ai tifosi ospiti e la manutenzione degli arconi in legno.