Padre e figlio morti in un incidente fatale, addio a Rafael e Gianluca Salvetti: la carriera in Umbria nel calcio a 5

Terni, 31 luglio 2024 – Erano pronti per tornare in Italia per l’ennesima stagione di calcio a 5, ma Rafael detto “Tony“ Salvetti e suo figlio Gianluca, di soli 19 anni: hanno perso la vita, insieme, in un tragico incidente automobilistico, avvenuto in Brasile. Tony Salvetti, 47 anni, come tanti suoi connazionali era arrivato in Italia nei primi anni 2000 dal Brasile per giocare a calcio a 5 in serie A tra Jesi, Reggio Emilia e in ultimo Terni. A ricordarlo sono i vecchi compagni di squadra ed i tifosi del Clt, ma a piangere l’ex giocatore di futsal sono anche gli amici di Spoleto, perché nel 2006 si trasferì alla Maran, per poi chiudere la sua carriera in Umbria al Gualdo Tadino. È proprio nel 2006 che a Terni nasce il figlio Gianluca, divenuto presto anche lui una promessa del calcio a 5 italiano, tanto da aver già indossato la maglia della nazionale under 19 agli ultimi Europei di Porec. Ebbene, Rafael in Brasile aveva iniziato la carriera di allenatore con ottimi risultati ed era pronto a tornare in Italia per sedersi sulla panchina del Cerreto d’Esi nelle Marche. Il giovane Gianluca invece, dopo due anni in serie B con il Giorgione, aveva coronato il sogno di seguire le orme del papà e l’anno prossimo avrebbe giocato in serie A1 nella Roma Calcio a 5. Ma quel viaggio di ritorno in Italia non ci sarà mai.

L’incidente mortale è avvenuto lunedì nella città di Porto Amazonas nella regione di Campos Gerais. Rafael stava viaggiando insieme alla famiglia, quando la sua auto è finita per scontrarsi con un’altra vettura che sopraggiungeva in direzione opposta. Secondo quanto raccontano i media brasiliani, il conducente dell’altra auto, a causa della pioggia, avrebbe perso il controllo del mezzo e l’impatto è stato inevitabile. A poco sono serviti i soccorsi perché padre e figlio, nella disperazione della moglie e delle figlie, sono morti sul colpo. La notizia è subito rimbalzata in Italia e ha destato grande sconforto anche in Umbria dove, come detto, i due sono molto conosciuti e hanno molti amici. Le condoglianze per la prematura scomparsa del giovane atleta e del papà sono arrivate anche dalla Figc. "Una tragica notizia ha scosso il futsal italiano e la nazionale – scrive la federazione – La Figc e il presidente Gabriele Gravina partecipano al lutto della famiglia Salvetti". Cordoglio anche da parte del Coni umbro, del presidente della Divisione Calcio a 5 Luca Bergamini e delle società Giorgione e Roma C5 che si uniscono al dolore della famiglia Salvetti.