Padre e figlio morti in un incidente. Il ragazzo era un calciatore nato a Terni

Terni, 29 luglio 2024 – Un incidente mortale avvenuto in Brasile che colpisce profondamente anche l’Umbria. Nella tragedia di oggi 29 luglio, hanno perso la vita Rafael Salvetti e suo figlio Gianluca, talento dell’Under 19 nato a Terni quando il padre vestiva la maglia del Circolo Lavoratori Terni. Salvetti era nato nel 2006 ed era stato uno dei protagonisti dell'avventura degli Azzurrini nell'ultimo Europeo giocato a Porec. Di recente era stato ufficializzato il suo trasferimento dal Futsal Giorgione (club di Castelfranco Veneto con cui aveva giocato anche la finale scudetto Under 17 a Pesaro nel 2023) alla Roma Calcio a 5. Il padre aveva giocato anche nella Maran Spoleto.

Proprio la squadra di Castelfranco Veneto ha dato la tragica notizia nel tardo pomeriggio di oggi: “Purtroppo dobbiamo comunicare una notizia che mai avremmo voluto dare. Ci è appena stato detto che sono venuti a mancare Gianluca Salvetti e il papà Rafael, coinvolti in un incidente stradale, mentre la sorella più piccola è ricoverata in gravi condizioni. In questo momento così difficile, il nostro pensiero e le nostre condoglianze vanno alla mamma e alla sorella. Un grosso abbraccio da tutta la famiglia della Futsal Giorgione”.

Cordoglio da parte della Federcalcio e della Divisione calcio a 5 che in una nota ufficiale ha scritto: "Il presidente Luca Bergamini, il Consiglio Direttivo della Divisione calcio a 5 e tutta la grande famiglia del futsal italiano piangono la tragica scomparsa di Gianluca Salvetti, atleta cresciuto nel Futsal Giorgione, appena passato alla Roma calcio a 5 e membro della nazionale Under 19. Nel tragico incidente avvenuto in Brasile ha perso la vita anche il papà di Gianluca, Rafael, che in Italia ha vestito le maglie di Jesina, Clt Terni, Giemme Reggio Emilia e Maran Spoleto. In gravi condizioni anche la sorellina. Alla famiglia vanno le più sentite condoglianze da parte di tutto il futsal italiano".

Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social tra cui anche quello di condoglianze della Futsal Ternana alla famiglia per la scomparsa di Rafael e Gianluca: “Tutta la Futsal Ternana si stringe attorno alla famiglia Salvetti, per la tragica scomparsa di Rafael e Gianluca a seguito di un incidente stradale in Brasile. Rafael, papà di Gianluca nazionale Under 19 di Futsal e acquistato quest'anno dalla Roma Calcio a 5, ha militato in passato anche in Umbria nel Circolo Lavoratori Terni e nella Maran Spoleto. Le più sentite condoglianze da parte di tutti noi”.