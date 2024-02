Otto sedie sdraio e una bilancia elettrica al reparto pediatria

GUBBIO – L’ospedale comprensoriale di Gubbio-Gualdo Tadino, una delle realtà più importanti del sistema sanitario regionale, continua a essere al centro di donazioni da parte del mondo del volontariato. Un contributo sistematico e significativo che concorre a qualificare la struttura sotto il profilo delle attrezzature e dei servizi, confermando la stima e l’attenzione del territorio. Ieri è stata la volta della donazione al reparto pediatria da parte dell’Associazione “La Carica dei 104”, di otto sedie sdraio per l’assistenza in camera e di una bilancia elettrica pesa neonati. È stata resa possibile dalla raccolta di fondi effettuata nel corso di una serata di beneficenza svoltasi nella Chiesa Madre del Salvatore di Madonna del Ponte. Alla cerimonia hanno preso parte il presidente dell’associazione Ubaldo Cecilioni accompagnato da alcuni membri del Consiglio direttivo, il primario della Pediatria Guido Pennoni e la direttrice del presidio ospedaliero Teresa Tedesco. Da tutti sono state espresse parole di gratitudine per un gesto altamente significativo.