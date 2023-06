Otto scuole superiori a lezione di salute Focus su disturbi alimentari e psicologici

Sono stati otto gli istituti delle scuole superiori di Perugia che hanno aderito al progetto Yaps (Young and Peer School), coordinato dalla rete di promozione della salute del distretto del perugino della Usl Umbria 1 in collaborazione con il Centro Servizi Giovani. Sono l’Itet Aldo Capitini, Itts Alessandro Volta, Liceo Assunta Pieralli, Liceo Artistico Bernardino di Betto, IIS Cavour Marconi Pascal, Liceo scientifico Galeazzo Alessi, Liceo scientifico Galileo Galiei e l’IIS Giordano Bruno. L’obiettivo è di promuovere alcuni aspetti legati ai temi della salute come, ad esempio, il benessere psicologico, l’educazione sessuale, i disturbi del comportamento alimentare e l’Hikikomori. I lavori che ne sono usciti sono stati illustrati durante un evento di fine anno scolastico che si è tenuto alla piastra commerciale Bellocchio al Centro Servizi Giovani del Comune di Perugia.