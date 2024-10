Ottanta chili di porcini. Raccolta record di funghi in Valnestore

Raccolta straordinaria di funghi in Valnestore. È un anno da record per gli amanti e i cercatori di funghi e c’è chi non ha timore di condividere la grande raccolta: più di mille porcini, quasi ottanta chili di pregiato fungo Boletus. Uno spettacolo per gli occhi, profumatissimi e prelibati raccomandano i fortunati che ne hanno già gustato il sapore. Ma il bello della raccolta dei funghi sta nell’esperienza, in quel senso di scoperta e di dono che ricevi dalla natura. Uno dei protagonisti della fungata da record ce l’ha raccontata così: "Allora in questo fine settimana tra venerdì e domenica io e un gruppo di miei amici abbiamo deciso di recarci a cercare i funghi. Sapevamo, perché ce lo avevano detto, che in una zona che non conoscevamo già si trovavano funghi in quantità cospicue, porcini principalmente, che per i cercatori è un po’ come il diamante. Quindi abbiamo deciso di tentare la fortuna perché ci siamo recati nella zona non conoscendo le macchie. Con un totale di otto persone suddivise in squadre fra venerdì, sabato e domenica ci siamo alternati e abbiamo avuto la fortuna di trovare più di mille porcini. Anzi, all’inizio non riuscivamo a trovare niente, eravamo anche demoralizzati ce ne volevamo tornare a casa. Ma proprio nella strada per il rientro, lungo il bosco abbiamo iniziato a trovare i porcini. Ci siamo resi conto che la zona non era stata battuta a quel pezzo di bosco e abbiamo iniziato a trovare una quantità innumerevole di funghi". E il bel gruppo di amici è quello composto da Marco Bricca Ivan Vitali Alessio Vitali Alessio Coppetti Marco Ciucci Marco Ciampi Simone Bianchi il piccolo Brando Coppetti. La gioia nel ricordare quel momento "all’improvviso saltavano fuori come funghi, ha presente il detto? Ecco proprio in quel modo, ora lo capisco meglio, perché riuscivamo anche a trovare dieci, quindici, venti porcini nello stesso punto, in cinque metri quadri. Tra tutto, il nostro gruppo di amici, ha raccolto una quantità che si aggira intorno ai settanta-ottanta chili. Abbiamo avuto tutte le attenzioni del caso, sappiamo perfettamente che più dei tre chili di porcini al giorno non sono consentiti a persona, e ci siamo stati attenti. Ma ciò non toglie che nelle varie uscite il risultato è stato questo. Anche perché dopo la prima giornata abbiamo deciso di ritornare i giorni successivi e il totale della ricerca è è stata quella".