Ospedale di Branca, ecco i nuovi accessi per il Pronto soccorso

GUBBIO – Cantieri all’ospedale di Branca. Sono infatti cominciati i lavori di ammodernamento e revisione dei percorsi del Pronto Soccorso del Presidio ospedaliero di Gubbio – Gualdo Tadino. Per effettuarli sono stati rimodulati gli spazi per le postazioni assistenziali previste ed è stata ridotta – ma solo per questo periodo – la zona dedicata alla sala d’attesa. Modifiche che si protrarranno per alcuni mesi, quelli necessari al completamento delle operazioni di ammodernamento. La direzione sanitaria dell’ospedale di Branca si scusa già da ora con gli utenti per gli eventuali disagi.

Quello del presidio ospedaliero del comprensorio eugubino – gualdese è un sistema in costante aggiornamento, sia dal punto di vista delle attrezzature nei reparti che nelle migliorie a sostegno dei pazienti e di chi ha la necessità di dover accedere all’ospedale o al pronto soccorso. Rimane, purtroppo, la problematica del numero degli operatori presenti: dinamiche che vanno avanti da anni e alle quali sembra difficile trovare soluzioni, visto che non riguardano solo Branca.