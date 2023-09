"Orvieto: Torna lo “Sbaracco” con Sessanta Negozi"

Sono già sessanta le attività commerciali che hanno dato la loro adesione allo “Sbaracco“, l’immancabile appuntamento di fine stagione con le occasioni a prezzo di realizzo. A partire da oggi e fino a domenica, molti negozi del centro esporranno all’esterno dei locali alcuni prodotti a prezzi particolarmente vantaggiosi come accade ormai da quattro anni in questo periodo nel contesto dell’iniziativa organizzata dalla Confcommercio ed il Comune e che si svolge nello stesso periodo in numerose città d’Italia. Un’opportunità da non perdere per fare ottimi affari di fine stagione ed anche un modo di sicura efficacia per rendere ancora più animato un centro storico che, in questo scorcio di estate, continua comunque ad essere ancora frequentato da numerosi turisti e un appuntamento che richiama sempre molte persone.