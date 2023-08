"Orvieto: Stop ai bidoni della differenziata fuori dai negozi"

Il decoro urbano del centro storico passa anche da una diversa collocazione dei secchi per la raccolta differenziata a disposizione delle attività commerciali. La linea dettata adesso dal Comune è quella di evitare la antiestetica abitudine di lasciare fuori dai negozi o dalle aziende i mastelli per la raccolta dei rifiuti come spiga il sindaco Roberta Tardani (nella foto): "Nei giorni scorsi i secchi della raccolta differenziata che erano presenti in piazza del Popolo, accanto alla chiesa di San Rocco, sono stati spostati in largo Mazzini. Il regolamento comunale prevede che le attività commerciali debbano tenere i mastelli all’interno delle attività stesse, ci sono commercianti e ristoratori che hanno anche affittato degli spazi per poter tenere i secchi – dice il sindaco – abbiamo consentito fino a ora a quelle attività che non avevano disponibilità o altre possibilità di spazi propri di poterli lasciarli all’esterno ma stiamo trovando delle soluzioni alternative". Quelli accanto alla chiesa di San Rocco sono stati già tolti e si stanni valutando altri spazi da poter concedere per poter spostare i restanti mastelli. "Abbiamo anche predisposto un progetto di mitigazione della presenza dei secchi, laddove non sia possibile spostarli, per un maggior decoro della città. Il progetto però prevede degli investimenti che dovrebbero sostenere gli stessi operatori anche perché si tratta di utilizzo di suolo pubblico. Ci sono purtroppo anche casi di inciviltà che sono stati sanzionati. Più volte infatti abbiamo pescato soggetti che gettavano i rifiuti nei secchi di altri o addirittura lasciati sopra. Le telecamere ci hanno consentito di individuarli e multarli", dice il sindaco.