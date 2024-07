Prosegue nella suggestiva piazza del Popolo di Orvieto la IV edizione dell’Orvieto Sound Festival: serate all’insegna della musica e dopo l’apertura con Teenage Dream, si prosegue stasera con il concerto di Alfa, artista rivelazione del Festival di Sanremo 2024, con il tour “Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato”, sold out al Forum di Assago a febbraio. Il cantautore e rapper genovese presenterà l’ultimo album, uscito a febbraio, contenente “Vai!” (doppio disco di platino). In apertura, Rondine, giovanissimo cantautore romano, autore di “Rossofuoco” di Mida, doppio disco di platino.