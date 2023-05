Si rompe una gamba, soccorsi difficili

Orvieto, 24 maggio 2023 – Soccorsi difficoltosi in località Prodo, a Orvieto, dove una persona si è fatta male a una gamba (probabile frattura) mentre stava scendendo lungo una forra insieme ad altri quattro.

I vigili del fuoco del distaccamento di Orvieto lo hanno raggiunto per stabilizzarlo, per poi portarlo in un posto idoneo superando una parete di circa 20 metri e una volta riportato in superficie affidarlo alle cure dei sanitari. Le operazione di salvataggio sono avvenute in collaborazione con il personale Sasu dell'Umbria.