Furibonda lite fuori dal ristorante: ragazza ferita con un coltello

Orvieto, 24 giugno 2024 – Ferite lievi ad un braccio e urla del cuore della notte, ma poteva andare decisamente peggio il grave litigio che domenica notte ha coinvolto un gruppo di persone nel centro storico di Orvieto e che è stato sedato solo grazie all'intervento di una pattuglia della polizia penitenziaria.

Protagonista un detenuto in semilibertà che è inserito in un progetto di inserimento sociale grazie al quale può lavorare in alcune ore della sera in un ristorante della zona. Domenica è uscito dal locale al termine del turno di lavoro ed ha incontrato accanto al ristorate alcune persone di sua conoscenza ed anche loro di origine campana come lui.

E' sorta immediatamente una lite a causa vecchie ruggini. Sono volate accuse reciproche, ne è nato un violento alterco al termine del quale il detenuto in semilibertà ha tirato fuori il coltello con il quale ha cercato di colpire un altro uomo. Una ragazza che era in compagnia di quest'ultimo si è messa in mezzo per cercare di difenderlo ed ha riportato un taglio fortunatamente non grave all'avambraccio.

La donna è stata medicata dai sanitari del 118 giunti di fronte al ristorante con un’ambulanza che le hanno applicato una fasciatura invitandola a recarsi in ospedale. I primi ad intervenire sono stati alcuni finanzieri che erano da poco usciti dal ristorante mentre poco dopo è sopraggiunta pattuglia della polizia penitenziaria. Al momento sono in corso accertamenti per chiarire i contorni della vicenda mentre il titolare del ristorante che si era messo volentieri a disposizione del progetto di inserimento sociale ha annunciato la volontà di revocare la propria disponibilità. Sembra che il coltello fosse stato in precedenza nascosto nell’impasto della pizza per occultarne la sparizione, ma anche questo particolare sarà accertato dalle forze dell’ordine cosi come le cause della violenta lite a cui avrebbero preso parte una dozzina di persone.