"Orte-Falconara, tagliati i fondi: Tesei batta un colpo a Perugia"

C’è una levata di scudi sull’ennesima indiscrezione che vorrebbe tagliati i 326 milioni del Pnrr dedicati al raddoppio della Orte-Falconara. Dal Lazio alle Marche è un pioggia di critiche al ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini. E non si risparmia nei giudizi anche il consigliere regionale, Donatella Porzi. "I fondi del Pnrr rappresentano un’opportunità unica e probabilmente irripetibile per il raddoppio della Orte-Falconara, un’opera strategica per contrastare l’isolamento dell’Umbria. Nell’ultimo Consiglio regionale ho sollevato di nuovo il problema, sul quale, lo ricordo, ho presentato ben due mozioni per chiedere garanzie in merito alla realizzazione del progetto. Mi sono sentita rispondere dalla presidente Tesei che le interlocuzioni con il Governo sono sempre andate avanti in modo positivo e costruttivo. A questo punto mi auguro vivamente che sia soltanto una questione di tempi e che le mie perplessità, sempre maggiori, siano smentite da fatti concreti".