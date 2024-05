TERNI Passo in avanti per il completamento della strada statale 675 Umbro-Laziale, itinerario Terni-Orte-Civitavecchia. E’ stato individuato il tracciato dell’ultimo tratto, fra Tarquinia e il porto di Civitavecchia, scelto fra quattro ipotesi progettuali. "Un passaggio che è stato accolto con grande soddisfazione dall’assessore regionale alle infrastrutture - spiega la Regione –in considerazione della strategicità dell’infrastruttura, inclusa nell’asse viario Est-Ovest Civitavecchia-Ancona, fondamentale per rompere l’isolamento dell’Umbria anche verso il Tirreno e rafforzare la connessione fra le regioni del Centro Italia e con il resto del Paese, inserita tra le opere di rilevanza nazionale". "Il completamento dell’opera, attesa da anni da cittadini e imprese umbre – continua l’ente – consentirà di raggiungere in tempi più brevi e con maggiore sicurezza il porto commerciale e crocieristico di Civitavecchia, di prioritaria importanza per molte imprese umbre, a cominciare dalla Ast Arvedi di Terni, e per il potenziamento dei flussi turistici verso la regione. La Giunta regionale si è fin da subito impegnata, con sollecitazioni nei confronti di Anas e ministero delle Infrastrutture e Trasporti, per raggiungere questo risultato".