"Ordine dei Medici preoccupato per accorpamenti Ospedale Santa Maria Terni"

TERNI L’Ordine provinciale dei medici chiede un incontro urgente con i vertici della sanità regionale per avere lumi sui paventati accorpamenti (con riduzione d’attività) che riguarderebbero le strutture di Cardiochirurgia e Oncologia dell’ospedale “Santa Maria“, denunciate nei giorni scorsi da M5S e Pd. L’Ordine dei medici "esprime preoccupazione per i recenti fatti di cronaca inerenti le sorti di alcuni servizi strategici, da sempre presenti nell’Azienda ospedaliera ternana: il depotenziamento, anche solo con l’accorpamento, in termini di eventuale interaziendalità di alcune strutture con Perugia, vedi la Cardiochirurgia e la Biologia Molecolare, amplifichrebbe le annose difficoltà del polo ternano, che garantisce livelli assistenziali elevati, a dispetto della sistemazione alberghiera più vetusta dell’Umbria".