’Orchestra per la Vittoria’. Spunta Michele Nappi

PERUGIA – "Orchestra per la Vittoria", una delle due liste civiche che appoggia la candidata a sindaco del centrosinistra e 5Stelle, Vittoria Ferdinandi, schiera uno dei giocatori di calcio del Grifo dei miracoli. Michele Nappi, infatti, si candida al Consiglio comunale. Arrivato a Perugia nel 1974, è stato uno dei protagonisti di quella squadra e dell’imbattibilità nella serie A 1978-1979. Dopo aver vissuto anni di grande fervore culturale e sociale della città, nel 1985 ha intrapreso la strada dell’imprenditoria aprendo un’agenzia di viaggi. Ancora oggi continua a svolgere l’attività con la passione e l’entusiasmo del primo giorno. È uno dei cinque fondatori dell’Aucc, l’associazione umbra di assistenza ai malati di tumore e sostegno alla ricerca.

Questi poi gli altri ingressi nelle due liste che si vanno via via completando nelle due liste. "Anima Perugia": Fulvio Forcignanò, ha esercitato la professione di medico di medicina generale a Perugia fino allo scorso mese di marzo. Lucia Vinci, avvocato civilista, esercita a Perugia dal 2007. Deborah Lorenzoni, insegnante, laureata in antropologia culturale all’Università di Bologna e in Storia dell’Arte all’Università di Perugia, è specializzata in Beni demoetnoantropologici. Simone Cenci, laureato in Lettere e Filosofia, svolge l’attività di educatore da quasi 20 anni nelle scuole. Rita Belfiori, laureata in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Perugia e specializzata in anestesia, rianimazione e terapia antalgica e successivamente in medicina dello sport. Daniele Milleni, tecnico radiologo presso il laboratorio di emodinamica e elettrofisiologia dell’Azienda ospedaliera di Perugia. Lista Orchestra per la Vittoria: Michele Nappi; Giovanna Brenci, operatrice culturale. Samuele Rossetti, spazia dallo sport alla musica, fino allo scoutismo e all’attivismo sociale. Anamaria Voicu, assistente sociale e counselor, è socia della Cooperativa Sociale Polis. Sabrina Bel Mouddene, studentessa, lavoratrice, donna di origine straniera, italo-marocchina, ma sempre "fieramente perugina". Paolo Piazza, attualmente in pensione, ha esercitato la professione di fisioterapista-osteopata, prima come dipendente del servizio sanitario nazionale e poi come libero professionista.