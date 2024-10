Opportunità dal turismo. Imprese unite

Confcommercio Trasimeno organizza un incontro con le imprese del territorio del Trasimeno il 16 ottobre, alle ore 15.30, nei locali di Palazzo della Corgna. L’incontro avrà come protagonisti gli esperti della Area bandi e incentivi di Confcommercio Umbria, con i quali gli imprenditori del commercio, del turismo e dei servizi potranno relazionarsi per chiedere chiarimenti e assistenza rispetto ai bandi e incentivi attualmente offerti dalla Regione Umbria. "L’incontro con i nostri esperti - commenta Mirko Salvi, presidente di Confcommercio Trasimeno – sarà un’utile occasione per approfondire le molteplici opportunità offerte dai nuovi bandi regionali, discutere i requisiti richiesti alle imprese, chiarire eventuali dubbi in merito ai processi di partecipazione e per supportare le imprese interessate nella presentazione delle domande. Abbiamo invitato anche gli otto sindaci del Trasimeno e il presidente dell’Unione dei Comuni".