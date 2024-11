Opere pubbliche: il Piano. Tre milioni ai marciapiedi. Risorse per nuovi alberi

A inizio ottobre l’assessore ai Lavori pubblici, Francesco Zuccherini, aveva annunciato che ‘solo per rifare i marciapiedi dentro la città compatta servirebbe un milione e mezzo di euro’. Ora si scopre che nel Pianto triennale dei Lavori pubblici 2025-2027, appena approvato in Giunta, le risorse sono salite a 2,5 milioni, a cui aggiungere altri 315mila euro per il progetto Smile e con la possibilità di rifare gli spazi per i pedoni in alcune strade che verranno riasfaltate, come sta per accadere in via Annibale Vecchi a Elce. E’ uno degli aspetti contenuto nel Piano delle Opere pubbliche dunque, che conferma una serie di lavori programmati già dalla Giunta Romizi, ma ne inserisce di nuovi voluti dall’Esecutivo-Ferdinandi. Intanto a guardare i prospetti, si scopre che che per il Piano Strade nel triennio ci sono 6,2 milioni: 2,750 milioni nel ‘25, 2,050 nel ‘26 e 1,050 nel ‘27. In più ci sono gli interventi del Cantiere comunale e 1,2 milioni stanziati per riqualificare l’intera via dei Loggi a Ponte San Giovanni. "Quelli degli anni a venire sono considerati importi minimi – spiega Zuccherini – che certamente verranno implementati in base alle esigenze che via via si manifesteranno". C’è un’importante svolta su Ponte Valleceppi, dove l’operazione da 2,7 milioni per il miglioramento sismico e l’adeguamento funzionale con tanto di realizzazione di passerella pedonale, sembra poter partire proprio l’anno prossimo: un’opera che sono ormai diversi anni che viene inserita nel Piano e che non è mai partita. Il Comune avrebbe anche l’intenzione di accendere un mutuo da 600mila euro per realizzare la rotatoria all’intersezione tra via Firenze e via del Tempo Libero a Ferro di Cavallo: in verità il finanziamento è indicato nel 2026 e l’opera di trovava nel precedente Piano, ma l’assessore Zuccherini fa sapere "che stavolta metteremo mano in modo definitivo alla questione". Nell’elenco è inserito anche il primo intervento sullo stadio Curi da 1,580milioni illustrato un mese e mezzo fa dall’assessore allo Sport, Pierluigi Vossi, con la conferma dei 320mila euro destinati all’impianto per la manutenzione straordinaria e il milione per il Cva dei Rimbocchi. Inseriti anche i 900mila euro per rifare il tetto della Biblioteca Urbani. Operazione importante è quella delle ‘foreste periurbane’, ovvero la piantumazione di alberi in alcuni quartieri, a cui la Giunta ha destinato 350mila euro. Pineta e Ponte Rio. M.N.