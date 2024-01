Operazione “Strade sicure“. Raddoppia il numero dei militari in campo a Perugia

Più militari in campo per garantire la sicurezza a Perugia. Nello specifico, il contingente di 15 uomini dell’Esercito impegni nell’operazione Strade sicure raddoppia: saranno trenta gli uomini presenti sul territorio. Questo "grazie all’eccezionale stanziamento di 190 milioni in Legge di Bilancio da parte del Governo, finalizzato all’incremento del personale impegnato nel controllo degli obiettivi sensibili del territorio, in provincia di Perugia che arriverà infatti nei prossimi giorni, su disposizione del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi". In tutta Italia, ricorda ancora Prisco, "sono 6000 i militari impegnati a coadiuvare le forze dell’ordine nell’ambito della sicurezza, con ulteriori 800 uomini destinati esclusivamente al controllo degli scali ferroviari più importanti. Si tratta di un ulteriore traguardo raggiunto nella provincia di Perugia, un traguardo che risponde alla crescente richiesta di maggiore sicurezza dei cittadini e che rientra nel disegno del governo Meloni". Positivo anche il commento del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini: "Un plauso al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e all’impegno della Lega: è un altro segnale a favore dei cittadini come quello che, da ministro delle infrastrutture e trasporti in collaborazione col Viminale, vogliamo dare con una presenza ancora più massiccia di donne e uomini in divisa dentro e fuori le stazioni e perfino sui treni nelle situazioni più critiche. Avanti così".