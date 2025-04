Operazione ’Estate sicura’ al lago. Presidio fisso dei Vigili del fuoco

C’è anche l’istituzione di un presidio acquatico dei Vigili del fuoco sul lago Trasimeno nelle giornate di maggiore afflusso turistico tra i progetti della Convenzione generale tra il servizio Protezione civile ed emergenze della Regione Umbria e la Direzione regionale dei vigili del fuoco della Regione Umbria.

La proposta di potenziamento del dispositivo di soccorso sul lago Trasimeno nelle giornate di maggiore afflusso turistico prevede in particolare la dislocazione di una squadra di Vigili del fuoco, composta da tre unità specificamente formate, nella darsena di Castiglione del Lago al fine dì intervenire prontamente in caso di necessità sulle acque del lago e nelle relative isole. I vigili del fuoco avranno a disposizione idonei mezzi nautici, compresa una moto d’acqua, per il soccorso rapido anche ad eventuali bagnanti in difficoltà. Il servizio potrebbe essere attivato nelle giornate di maggiore affluenza ovvero nei fine settimana dei mesi di luglio e agosto e nel giorno di Ferragosto per circa 20 giornate complessive.

Per quanto riguarda il potenziamento delle attività di coordinamento e soccorso da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in caso di bollettini di allerta meteo arancione, che potrebbero riguardare anche l’area del Trasimeno, è stata condivisa l’esigenza di poter disporre, sin dalle prime fasi dell’allerta, di personale dei Vigili del Fuoco nella Sala emergenza del Centro regionale di Protezione civile al fine di garantire il necessario flusso informativo e una adeguata attività di coordinamento. Allo stesso tempo andrebbero potenziate con una unità le Sale operative della Direzione regionale e del Comando interessato dall’allerta. Inoltre, per garantire una pronta risposta alla popolazione già dalle prime fasi, è opportuno incrementare il dispositivo di soccorso con una squadra aggiuntiva.

Peraltro nell’area del Trasimeno è attivo ormai da anni il distaccamento dei Vigili del fuoco di Città della Pieve, in località Canale, dove opera personale volontario collegato con il Comando provinciale di Perugia.