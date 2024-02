Terni, cade da impalcatura in un cantiere edile. Operaio in gravi condizioni

Terni, 21 febbraio 2024 – Mentre sono in corso i presidi per lo sciopero indetto da Cgil e Uil, per chiedere più sicurezza sul posto di lavoro, un operaio di 65 anni è caduto da un’impalcatura alta tra i cinque e i sei metri in un cantiere edile a Cesi, una frazione di Terni.

L’uomo sembrerebbe in gravi condizioni ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santa Maria. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, gli agenti della polizia e il personale della usl Umbria 2 per gli accertamenti volti a ricostruire l'accaduto.