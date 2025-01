Operaio 36enne ferito. Condizioni ancora gravi

CITTÀ DI CASTELLO - Resta ancora in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Santa Maria della Misericordia l’uomo di 36 anni rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto in un capannone nella zona industriale di Città di Castello nella mattina di lunedì 27 gennaio. L’operaio, di nazionalità italiana residente a San Giustino, era stato trasportato con l’elisoccorso Nibbio a Perugia per i gravi postumi dell’incidente. Nelle scorse ore è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per l’amputazione di un arto inferiore, gravemente compromesso dall’impatto con la lastra in metallo. Traumi importanti interessano anche un braccio, le sue condizioni sono delicate e i medici ieri non avevano ancora sciolto la prognosi. Per quanto riguarda le indagini i carabinieri di Città di Castello hanno acquisito gli elementi del caso mentre i tecnici del servizio sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro della Usl 1 hanno posto sotto sequestro l’area del capannone e il macchinario. In base a una prima ricostruzione dei fatti sembra che il lavoratore stesse movimentando una pesante lastra in metallo quando questa sarebbe scivolata e avrebbe colpito l’uomo, subito soccorso dai colleghi di lavoro dell’azienda metalmeccanica.