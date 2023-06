Operai e camion Paga il Comune: cinquemila euro

"Perugia 1416" non usufruisce soltanto dei contributi diretti da parte dell’amministrazione comunale, ma anche di quelli indiretti. Anche quest’anno, in occasione della quattro giorni della manifestazione, verranno messi a disposizione uomini, strutture e mezzi da parte del Comune. L’Associazione, con una Pec del 24 maggio, ha infatti inoltrato richiesta "per l’utilizzo gratuito di mezzi e

personale del Cantiere comunale per il trasporto, l’allestimento e il successivo smontaggio con rimessaggio al

Cantiere del macchinario della Torre, custodito nei locali del cantiere stesso, per l’impiego nell’ambito della manifestazione durante la gara della Mossa alla Torre in piazza Matteotti". Oltre a ciò nella domanda è stato anche richiesto di" mettere a disposizione personale e mezzi per l’affissione degli stendardi storici alle finestre della casa comunale". Gli Uffici comunali hanno dunque stimato l’importo degli interventi (da eseguire in giornate feriali e in orario ordinario) ed hanno valutato che la spesa prevista a carico di Palazzo dei Priori per la concessione di detti contributi, che ammonta a complessivi 5.035 euro. Solo per dare un’idea, l’utilizzo dell’autocarro dotato di gru per 9 ore costa 376,20 euro al giorno, per i conducenti dei mezzi e altri due operai servono 576 euro al giorno. La manodopera per montare il palco (quattro operai per sei ore) ha un costo di 384 euro. Vale la pena infine ricordare come il contributo diretto è andato via via scemando: si è passati dai 90mila euro stanziati ogni anno a partire dal 2015 (anzi il primo anno furono addirittuta centomila), arrivando nel 2020

con "soli" 35mila euro.

