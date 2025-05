Onorificenze I Chianelli Grandi Ufficiali . Ecco i cittadini che riceveranno il “Merito“

Anche l’Umbria si prepara a festeggiare il 79° anniversario della nascita della Repubblica. Come da tradizione, il 2 Giugno viene commemorato con varie iniziative, tra queste la consegna delle onorificenze dell’Ordine “Al merito della Repubblica italiana“, da parte delle Prefetture di Perugia e di Terni a cittadini che si sono distinti nel corso della loro carriera militare e professionale, chi nel campo sociale, chi facendo il suo dovere vestendo una divisa, o ricoprendo incarichi in enti pubblici. A Perugia sono 17 gli “insigniti“. Tra loro Luciana e Franco Chianelli, fondatori del Comitato per la vita “Daniele Chianelli“, che saranno nominati Grandi Ufficiali. Poi la preside dell’alberghiero d’Assisi Bianca Maria Tagliaferri. Ma ecco gli altri nomi: Francesco Mazzotta (comandante della Guardia di Finanza), Claudio Zeni (Arma dei carabinieri), Angelo Cavaliere (restauratore), Eduardo Fernandes (Arma dei carabinieri), Mirko Gori (Penitenziaria), Giuliana Leandri (insegnante in pensione), Mario Lisi (Arma carabinieri), Francesco Matarrese (Esercito), Gianluca Mosca (Vigile del Fuoco in pensione), Paolo Piccioni (Esercito), Alberto Spitoni (Arma dei carabinieri), Marco Terzetti (pensionato), Maria Trani (ex dirigente regionale), Mario Zucchetti (pensionato). Il 2 giugno a Perugia l’appuntamento è a partire dalle 9,30 al monumento ai caduti dell’Ara Pacis, dove avrà luogo la cerimonia di celebrazione organizzata dalla Prefettura in collaborazione col Comune, la Regione, la Provincia e il Comando militare Esercito. Nel corso della manifestazione un picchetto interforze renderà onore ai gonfaloni e al prefetto in qualità di Rappresentante del Governo. Prevista la cerimonia dell’alzabandiera, con l’esecuzione dell’Inno di Mameli e di quello europeo.