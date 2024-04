’Only Wine’, il centro diventa Extra. Due giorni di eventi e degustazioni

Nel fine settimana a Città di Castello torna l’appuntamento con “Extra Wine”, il fuorisalone di Only Wine Festival promosso dal Comune e dal Consorzio Pro Centro, che sabato 27 e domenica 28 aprile regalerà ad appassionati e buongustai due giornate intere dedicate al vino, alla cultura del buon bere e ai piaceri della tavola. Dal mattino alla sera, piazza Matteotti, largo Gildoni e corso Vittorio Emanuele saranno i punti di riferimento di eventi e iniziative che, con la partecipazione di personaggi noti al grande pubblico e un arredo a tema accattivante e colorato, coinvolgeranno gli operatori commerciali tifernati e offriranno tanti buoni motivi per stare insieme con un bel calice in mano tra i monumenti più ricchi storia e fascino del cuore della città. Un programma per tutte le età, che toccherà sensibilità e interessi diversi, ma con un unico comune denominatore: dare l’opportunità di vivere il centro storico nel segno del vino e della ricchezza di produttori, esperienze e talenti espressione dell’Alta Valle del Tevere e dell’Umbria. Only Wine Festival entrerà nei luoghi, nei ristoranti e nei bar che si affacciano nelle piazze e nel corso principale della città, dove il pubblico della manifestazione potrà approfittare di un’offerta a tema per conoscere meglio il vino e divertirsi in compagnia. Tra degustazioni, musica e talk, “Un sommelier al tuo tavolo” sarà una delle novità dell’anno: nei ristoranti di Città di Castello si potrà cenare dalle sabato 27 aprile con un servizio di sommellerie che sarà messo a disposizione gratuitamente dalla delegazione dell’Associazione Italiana Sommelier Umbria.

Domenica gli incontri con esperti del settore daranno la possibilità di aggiungere consapevolezza al piacere del buon bere. Nei due giorni di “Extra Wine” piazza Matteotti farà da cornice alle eccellenze che provengono dal territorio, insieme al mondo della scuola. Una serie di interessanti incontri permetteranno ad appassionati e intenditori di scoprire segreti e pregi dei produttori locali. Sabato, alle ore 17.00, la filiera corta del luppolo umbro sarà in scena con una degustazione di birre artigianali di eccellenza, prodotte con ingredienti al 100 per cento made in Italy. La grande novità per il pubblico sarà la birra artigianale biologica da filiera corta: una nuova produzione di alta qualità dedicata alla sostenibilità. Alle ore 19, spazio alla presentazione dell’attività del Consorzio Altra Umbria, associazione nata dalla volontà di giovani produttori locali di promuovere il territorio, con vitigni autoctoni e internazionali.