Perugia, 5 maggio 2024 – Un incidente fatale in moto, alla fine del raccordo Perugia-Bettolle in direzione del capoluogo umbro. Non ce l’ha fatta il giovane motociclista, un ragazzo ecuadoriano di 28 anni.

Ancora da chiarire le dinamiche del sinistro, avvenuto nella notte poco prima delle 2. La vittima sarebbe caduta e morta in strada, lungo la E45, in direzione Ponte San Giovanni. Sul posto sono intervenuti il 118 e Polizia stradale.