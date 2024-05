Bus al posto dei treni, polemiche e disagi

Disagi e qualche inevitabile polemica. Sono iniziati ieri i lavori (per venti milioni di euro) di Rete ferroviaria italiana per il potenziamento infrastrutturale della linea Orte-Falconara nella tratta Foligno-Terni. Tratta che, fino all’8 giugno, resterà interdetta al traffico ferroviario. E da ieri, appunto, è stato avviato il servizio sostitutivo con gli autobus al posto dei treni. Se a Terni la situazione è sembrata abbastanza tranquilla, qualche disagio in più si è registrato a Foligno. "Siamo consapevoli – hanno detto i viaggiatori di una comitiva arrivata alla stazione di Foligno dal capoluogo marchigiano – che i lavori sono necessari per garantire più sicurezza all’utenza, ma è altrettanto vero che l’azienda ferroviaria avrebbe potuto comunicare che per i suddetti lavori, nel tratto interessato, è previsto il servizio sostitutivo con autobus. Ognuno, così, avrebbe valutato alternative, perché il trasloco sugli autobus comporta qualche inevitabile disagio e ritardo rispetto al viaggio in treno". Rete ferroviaria in Umbria ha dato pubblicità alla modifica del servizio di trasporto dovuta ai lavori e anche ieri, sia a Terni che Foligno, il personale era alle stazioni per indirizzare e aiutare i viaggiatori. Sarà da vedere, ora, cosa accadrà nei giorni feriali quando, oltre ai turisti, a muoversi sono anche (e soprattutto) i pendolari.

C.Lu.