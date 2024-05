Il calcio, la sua Spoleto, la nuova vita negli Usa: chi è Matteo Falcinelli

Spoleto, 5 maggio 2024 – Un bravo ragazzo, negli studi e nello sport, in particolare nel calcio dove con la fascia di “capitano” ha giocato lungamente nelle giovanili della Voluntas Spoleto, fino a interessare i grandi club con diversi “provini”. Ecco il ritratto che di Matteo Falcinelli dipingono gli amici di una vita.

Matteo Falcinelli da ragazzino con la maglia della Sampdoria

Ha lasciato la città ormai da diversi anni per proseguire gli studi in America dopo il diploma all’Istituto Alberghiero di Spoleto, ma qui è ancora di “casa”.

«Matteo? Lo sentiamo praticamente tutti i giorni nonostante la lontananza, gli siamo vicini anche in questa occasione, i video sono chiari», così Federico Bussotti, amico di una vita.

«L’ultima volta ci siamo sentiti per il suo compleanno, ad aprile – continua – Ci conosciamo fin da piccoli, abbiamo studiato e giocato insieme a pallone, siamo arrivati fino alla serie D. Matteo si è laureato in economia l’anno scorso e ora seguiva un master. Che dire di lui? Ragazzo solare e intelligente, mai problemi. E’ stato una promessa del calcio: ha effettuato provini con Cagliari, Verona e Roma, così per dire. Noi qui a Spoleto siamo in quattro cinque che abbiamo fatto tutto insieme a Matteo: medie, superiori, calcio e università».

Ste.Cin.