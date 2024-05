Conte lancia Ferdinandi: "Il campo largo funziona"

PERUGIA – "In Umbria il tavolo di confronto in vista delle regionali sta funzionando. Abbiamo elaborato una piattaforma di valori, una convergenza oggettiva su programmi e progetti. Di conseguenza abbiamo individuato le candidatura migliori per rendere questi progetti credibili". Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 stelle, è sbarcato ieri in Umbria e ha rafforzato il Campo largo anche in vista delle consultazioni per l’elezione del presidente della Giunta regionale. Nelle sue visite a a Foligno e Perugia, ha rilanciato la coalizione con il Partito democratico, Sinistra-Verdi e Civici. Coalizione che non è affatto compatta nelle altre regioni e men che meno a livello nazionale. L’Umbria resta però un laboratorio, già costruito nel 2019 e che prosegue a iniziare dal capoluogo. Ieri con l’esponente grillino in piazza della Repubblica a Perugia, c’era infatti prima di tutto Vittoria Ferdinandi, candidata a sindaco del Campo largo. E il presidente dei Cinquestelle non ha risparmiato critiche al ministro Orazio Schillaci che ieri ha visitato alcuni ospedali umbri. "Il ministro non venga solamente sotto elezioni quando si tratta di chiedere il voto ma faccia il giro dell’Italia tutti i giorni e, soprattutto, convinca Meloni, il suo presidente del Consiglio, ad investire di più in sanità": "Penso - ha detto Conte - che non lo dovrebbe fare solo sotto elezioni. Il ministro Schillaci dovrebbe essere consapevole che la sanità sta costituendo uno dei più grandi problemi perché, oramai, le prestazioni sanitarie non sono accessibili a tutti i cittadini. Noi stiamo andando verso una Italia in cui c’è una fascia A che si può concedere anche cliniche private, una fascia B e una fascia C dove i cittadini rinunciano alle cure per disperazione".