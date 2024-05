Barista aggredita con le forbici. Terrore in un locale: preso il bandito

Furto aggravato, rapina, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale: la Polizia di Stato ha arrestato un trentanovenne, con numerosi precedenti, che aveva preso di mira un bar e un Centro di Spiritualità, non mancando di colpire violentemente un agente nel corso di una colluttazione al momento dell’arresto, con il poliziotto che ha riportato lesioni giudicate guaribili in 20 giorni. E’ accaduto l’altra sera, intorno alle 22.30, quando il malvivente, originario del foggiano, ha preso di mira lo storico bar Biagetti. L’uomo, dopo aver minacciato con delle forbici il titolare e la dipendente del bar (nella foto le immagini della rapina con la formice), si è impossessato del denaro per poi darsi a precipitosa fuga. Immediato l’intervento e l’avvio delle indagini delle forze dell’ordine, con gli agenti del Commissariato di Assisi che sono stati informati di un furto in atto, presso un Centro di assistenza spirituale da parte di un uomo - poi risultato essere lo stesso autore della rapina commessa poco prima - che, dopo aver forzato un distributore automatico, si è impossessato del denaro ivi contenuto per poi allontanarsi. Gli agenti l’hanno intercettato ed è scoppiata una violenta colluttazione con uno degli uomini della Polizia di Stato che è stato aggredito con estrema violenza; trasportato in ospedale ad Assisi prima poi a Perugia, ha riportato lesioni giudicate guaribili in 20 giorni. L’uomo è’ stato arrestato per rapina, furto aggravato, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e portato al carcere di Capanne.

Il denaro provento del furto – 205 euro in contanti e 71 euro in monete - rinvenuto in parte all’interno di una busta, lasciata cadere dall’uomo durante la fuga, e in parte celato tra gli indumenti dell’uomo, è stato sottoposto a sequestro. Nei confronti dell’uomo sarà anche emessa, da parte del Questore, la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio che consentirà l’allontanamento dell’arresto da questa provincia per 4 anni in caso di scarcerazione. "Sono anni che come sindacato - Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp - ci battiamo per far sì che chi commette crimini violenti non possa accedere a sconti di pena o a forme alternative alla detenzione in carcere perché la pericolosità sociale di alcuni soggetti mette a rischio l’incolumità degli agenti".

Maurizio Baglioni