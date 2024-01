Ondata di furti nelle abitazioni. Presa di mira la zona di Gabelletta

Continua l’ondata di furti nelle abitazioni che ormai da settimane colpisce in particolare la zona nord della città. Lo scorso 28 dicembre riportavamo l’allarme lanciato dai residenti ormai esasperati per i continui colpi negli appartamenti, da via del Rivo, dove i ladri sono entrati in azione anche arrampicandosi sugli impianti di scolo della pioggia, a Gabelletta, dove è più di un sospetto l’azione di basisti che informino i ladri sugli spoistamenti delle famiglie, visto che furti vengon o messi a segno in case al momento disabitate. Dalla fine di dicembre però la situazione non è cambiata, anzi è peggiorata. E’ quanto emerge dall’interrogazione urgente presentata all’amministrazione comunale dai consiglieri del Pd, Francesco Filipponi, Maria Grazia Proietti e Luigi Spinelli, e dal collega di Innovare Terni, José kenny. "Negli scorsi giorni del mese di gennaio - si legge nel documento – si sono verificati nel quartiere Gabelletta ripetuti furti in diversi appartamenti. Il 6 gennaio è intervenuta la polizia per sventare un ulteriore tentativo di furto. Il quartiere non è nuovo a questo tipo di fatti, per cui sarebbe necessario intensificare i controlli, prevedere azioni preventive di contrasto al fenomeno, aumentare la videosorveglianza, rivalutare la possibilità di ubicare in zona un ufficio delle forze dell’ordine, oltre alla sezione locale della polizia municipale, riconoscendo a prescindere il gran lavoro svolto finora dalla Prefettura e dai Corpi di polizia". Da qui la richiesta al sindaco e alla Giunta "di conoscere gli interventi che verranno posti in essere per individuare le opportune soluzioni al problema", ribadendo la necessità di maggiori controlli, dell’aumento della videosorveglianza e di un posto fisso delle forze dell’ordine in zona.

Già dalla fine di dicembre sia la Questura che la polizia municipale hanno intensificato la loro presenza nell’area nord della città, ma evidentemente il fenomeno resta allarmante. L’area nord della città, vicina alle grandi arterie di scorrimento in entrata e uscita su terni, registra da settimane una serie di furti nelle case che avvengono principalmente nel tardo pomeriggio, con abitazioni in quel momento vuote. Da qui il sospetto dei residenti che in zona agiscano dei basisti.

Ste.Cin.