"Onaosi, idee per il futuro. Una residenza per anziani"

Da tempo a Elce si parla del futuro dell’Onaosi e delle ricadute che avranno sul quartiere quegli spazi lasciati vuoti dal Collegio, che ospitava gli orfani dei sanitari. Volumi che ospitavano oltre agli alloggi, un teatro, la biblioteca, un centro sportivo, la sala congressi e addirittura una chiesa. Il tema è stato oggetto di dibattito in Regione e adesso torna alla ribalta con le proposte collaborative di alcuni iscritti all’associazione Caduceo. Tra queste l’introduzione di una residenza di riposo per sanitari autosufficienti eventualmente da estendere a residenza protetta. "Tale soluzione molto richiesta da molti ex sanitari italiani porterebbe a Perugia, a detta della Caduceo, una presenza pagante che sarà inserita in un contesto cittadino vivo e vitale, a contatto con studenti e università. La presenza della struttura favorirebbe ad Elce servizi esterni e indotto". Idee anche per la biblioteca: "Dovrà essere ampliata, aggiornata e attrezzata con le migliori tecnologie digitali e di catalogo. Dovrà essere inserita in circuiti interbibliotecari ed archivistici, permettendo l’accesso agli studenti universitari esterni che potranno essere accreditati. Il suo aggiornamento e il collegamento a servizi interbibliotecari di ateneo ed oltre favoriranno presenza, servizio e utilità sia per onaosini che per universitari esterni autorizzati dalle proprie Facoltà o Dipartimenti". Quanto al teatro, "dopo adeguata ristrutturazione e ammodernamento potrà essere attrezzato come centro congressi e posto a disposizione, su affitto, delle associazioni".

Silvia Angelici