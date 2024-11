Omicidio Foligno, chi è l’uomo ucciso a coltellate nel parcheggio. “Colpito almeno dieci volte con una lama”

Foligno (Perugia), 7 novembre 2024 – Colpito una decina di volte con una lama. Così in base alle prime ricostruzioni degli inquirenti sarebbe stato ucciso Salvatore Postiglione, il muratore napoletano di 56 anni, trovato morto all’alba di oggi in un parcheggio della zona industriale della Paciana, di fronte alla sede della Cisl, alla periferia di Foligno. Ad averlo ucciso sarebbe stata una sola persona.

Salvatore Postiglione (nel riquadro) è stato accoltellato nel parcheggio della zona industriale di Paciana (Immagini Preziotti)

L’uomo lavorava per un’impresa edile di Foligno. Secondo le prime ricostruzioni Salvatore Postiglione sarebbe arrivato in auto al parcheggio dove avrebbe dovuto prelevare alcuni colleghi per poi andare al lavoro. All’arrivo dei soccorsi, la vettura sarebbe stata ancora in moto.

Il corpo dell’uomo è stato trovato vicino al ciglio della strada che costeggia lo spiazzo. Al momento per gli inquirenti sono aperte tutte le piste. Gli accertamenti avrebbero portato gli investigatori a ipotizzare una colluttazione. Tra le ipotesi anche quella dell'agguato. Ma sono ancora ignote le ragioni che hanno portato all'omicidio.

I filmati delle telecamere di zona sono stati acquisiti dalla polizia. In commissariato, per essere sentiti come testimoni, sono stati portati i colleghi di lavoro che sarebbero arrivato all’appuntamento ad aggressione già avvenuta.