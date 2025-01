Omaggio alla maestra Bruna. Successo dei suoi “sassi dipinti“

CITTÀ DI CASTELLO - La maestra e i suoi allievi tutti attorno a festeggiarla. Bruna Meattini, insegnante elementare in pensione con una notevole vena artistica, è stata protagonista nelle scorse settimane della mostra allestita nella sede della Confraternita dell’olivo e dell’olio dell’Alta Valle del Tevere, in via Borgo Farinario. La mostra delle sue opere, sassi pazientemente dipinti a mano, ha registrato un afflusso record, tanto che è stato deciso di prolungare l’esposizione ben oltre il termine previsto, stante le molteplici richieste di poterla visitare. Tra i visitatori anche le scuole cittadine. Così il libro delle visite è stato riempito con apprezzamenti, disegni, messaggi d’affetto. Tutti hanno scaldato il cuore dell’insegnante, in particolare quelli dei suoi alunni di un tempo, molti dei quali non hanno perso l’occasione per ricordare con emozione i tempi andati.