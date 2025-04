Festa del Tulipano, è tutto pronto. Con l’omaggio ai “piccoli Stati“

È scattato il conto alla rovescia per il tradizionale evento di primavera a Castiglione del Lago: parate previste il 25 e il 27 aprile, con replica in notturna sabato 3 maggio. Dalla celebrazione dei Borghi più belli d’Italia alla grandezza dei “piccoli Stati“. C’è un passaggio di crescita quasi fisiologico nella progettazione della “Festa del Tulipano“ di Castiglione del Lago, che si appresta a tagliare il traguardo delle 55 candeline.

L’edizione 2025, che aprirà i battenti il prossimo 24 aprile e si protrarrà fino al 3 maggio, nasce infatti sotto il segno dell’internazionalità, dal momento che il tema individuato per realizzare i quattro carri allegorici interamente rivestiti di petali di tulipano (se ne stimano oltre un milione) è appunto l’omaggio al fascino dei “piccoli Stati“, realtà minuscole per estensione, ma enormi per tradizione, cultura, identità forte e difesa del valore della comunità tanto da essere riusciti nei secoli a scrivere straordinarie pagine di storia.

Come sempre, migliaia i visitatori attesi da ogni parte d’Italia e non solo, accolti da un programma sempre più ricco. Dal 2023 il Ministero della Cultura ha inserto la “Festa del Tulipano“ tra i 27 eventi più importanti del Patrimonio immateriale nazionale e per questo l’organizzazione ha puntato ad affinare le numerose iniziative che faranno da significativo corollario alle sfilate.

Immancabili il “Giardino dei Tulipani“, uno spettacolo botanico unico di grande impatto visivo in piazza Dante Alighieri; il mercatino “Fiori e Passioni“ (25-26-27 aprile e 1° maggio) che animerà il borgo con fiori, artigianato e profumi, trasformando piazza Dante Alighieri in un vivace percorso tra eccellenze florovivaistiche, creazioni artigianali e atmosfere primaverili; la “Taverna del Tulipano“, attiva ogni giorno nell’Uliveto vicino a Palazzo della Corgna con piatti tipici locali per offrire ai visitatori un’esperienza gastronomica autentica e conviviale; la Ruota panoramica per grandi e piccini che si affaccia sul Lago Trasimeno; e l’iniziativa “Vetrine, piazzette e balconi fioriti“.