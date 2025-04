Le stelle delle serie Tv ’Screenings Rai Com’ con Luisa Ranieri e Gassmann

Parata di stelle, martedì sera al Caio Melisso di Spoleto per la serata inaugurale degli Screenings 2025 di Rai Com, un evento che ha portato in città oltre novanta buyers delle televisioni e delle piattaforme digitali di tutto il mondo, pronti ad acquistare serie, film tv, documentari, eventi artistici e programmi per ragazzi realizzati dalla Rai.

A dare il benvenuto sono stati artisti molto amati dal grande pubblico in Italia e all’estero come Luisa Ranieri, protagonista de “Le indagini di Lolita Lobosco“ e ora sul set de “La preside“ (serie ispirata alla coraggiosa dirigente scolastica di Caivano) e Alessandro Gassmann, che dopo avere conquistato le platee italiane e internazionali con “I Bastardi di Pizzofalcone“ sta adesso girando "I casi dell’avvocato Guerrieri". Con loro, ad alternarsi di fronte alla platea di dirigenti tv, c’erano anche altri volti delle serie più amate trasmesse dalla Rai: Giuseppe Battiston (“Stucky“), Giulia Bevilacqua e Massimiliano Gallo (“Vincenzo Malinconico avvocato d’insuccesso“) e poi Antonia Liskova, Diane Fleri, Romana Maggiora Vergano e Andrea Arcangeli. Ad accogliere gli ospiti la presidente di Rai Com Claudia Mazzola e l’ad Sergio Santo, insieme alla presidente della Regione Stefania Proietti e all’assessora Simona Meloni.

"Gli Screenings – ha detto Mazzola – non rappresentano solo una possibilità commerciale per Rai e per Rai Com, ma costituiscono anche un’opportunità per il nostro Paese, nello specifico di questa edizione per l’Umbria, per mettere in luce la ricchezza del nostro patrimonio culturale e artistico. In qualche maniera Rai Com si fa ambasciatrice di un paesaggio e di una cultura che meritano di essere conosciuti e valorizzati".

"A Spoleto – ha sostenuto Sergio Santo – accogliamo buyers provenienti da ogni angolo del mondo, dagli Stati Uniti all’Australia, dal Giappone a tutta l’Europa. Professionisti del settore che avranno l’opportunità di scoprire le eccellenze del prodotto audiovisivo trasmesso dalla Rai, con un’offerta che include circa 4.000 titoli, oltre 600 film da catalogo, 700 film classici e più di 8.000 ore di contenuti televisivi".

I lavori degli Screenings 2025 andranno avanti fino a domani al Complesso Monumentale San Nicolò.