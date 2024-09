Omaggio a Puccini all’Emiciclo di Sant’Ubaldo

GUBBIO – La magia del concerto all’Emiciclo della Basilica di Sant’Ubaldo, a Gubbio torna anche quest’anno. L’appuntamento è per venerdì, alle 18.30. Voluto e sostenuto da Fondazione Perugia, l’evento è organizzato dal progetto “Omaggio all’Umbria“ e vedrà esibirsi cinque artisti in uno speciale omaggio a Giacomo Puccini a 100 anni dalla morte. L’ingresso è libero fino a esaurimento della capienza.

Di fronte allo splendido panorama del Monte Ingino, a esibirsi sul palco saranno i tenori David Sotgiu e Francesco Panni, la soprano Francesca Bruni e il giovanissimo cantore Mattia Tognoloni. Al pianoforte Stefano Ragni. In scaletta le più famose arie delle opere di Giacomo Puccini, scomparso il 29 novembre 1924.

La città di Gubbio è fra le ambientazioni predilette dell’associazione musicale umbra, che qui ha ospitato, nel corso degli anni, grandi direttori d’orchestra come Zubin Metha e Lorin Mazeel e interpreti di fama mondiale come Uto Ughi e l’Orchestra Reale d’Olanda. Sposandone in pieno i valori e le finalità, Fondazione Perugia è un solido partner di “Omaggio all’Umbria, progetto nato nel 2001 da un’idea di Laura Musella per promuovere il patrimonio musicale, architettonico e naturalistico della regione. A patrocinare l’iniziativa il Ministero della Cultura, la Regione Umbria, il Comune di Gubbio, la Diocesi di Gubbio, il Rettore della Basilica di Sant’Ubaldo, l’Università per Stranieri di Perugia, la Camera di Commercio di Perugia e l’Unicef Italia, di cui Omaggio all’Umbria è testimonial regionale.

In caso di pioggia il concerto si terrà alla stessa ora nella Basilica di Sant’Ubaldo.