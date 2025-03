“Oltre i limiti“, una conferenza sul turismo sostenibile e inclusivo

CITTÀ DI CASTELLO - Sarà un’importante occasione di riflessione e confronto sui temi del turismo sostenibile e dell’inclusione la conferenza “Oltre i limiti - Turismo lento e cammini inclusivi“, organizzata dalla diocesi e dall’associazione “Le Rose di Gerico“ in programma sabato 15 alle 17.30, nella sala Santo Stefano del palazzo vescovile. La conferenza sarà aperta da Alessandra Croci consigliera comunale di Viterbo con delega alla Via Francigena; Daniele Parrettini della Fish Umbria (Federazione italiana per i diritti delle persone con disabilità e famiglie) che presenterà un vademecum su “Accessibilità e fruibilità dei cammini“, poi Ilaria Bartolotti direttore del Corpo italiano di San Lazzaro; Bruno Morroto de “La Via Francigena in Tuscia“ mentre Marco Bailetti, presidente dell’associazione “Il cammino possibile“, presenterà la Joëlette, un innovativo ausilio da trekking progettato per garantire l’accesso all’outdoor a persone con disabilità. A coloro che vogliono diventare conduttori di Joëlette è dedicato il corso che si terrà a Città di Castello domenica 16.