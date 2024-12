Olio, ultimi giorni per iscriversi all’Ercole

Promuovere l’olivicoltura di qualità: è tra gli scopi della Camera di Commercio dell’Umbria. Tra le iniziative di punta ci sono il Premio nazionale Ercole Olivario e il Premio regionale Oro Verde dell’Umbria che ha un ruolo fondamentale nell’orientare il mercato e nel valorizzare l’autenticità dell’extravergine locale. Un prodotto che si distingue per le sue caratteristiche etiche, ambientali e sociali, e il Premio Oro Verde nasce proprio per celebrare l’olio come simbolo di un territorio ricco di tradizione e cultura.

Ogni anno, gli oli partecipanti vengono prelevati dalle aziende e sottoposti a un’analisi rigorosa e anonima da parte di una giuria di esperti, guidata dai capi panel Angela Canale e Giulio Scatolini. Per il 2025, l’Umbria si è distinta con ben tre oli sul podio: primo classificato nella categoria DOP fruttato leggero - Olio di Giovanna Batta; primo classificato nella categoria DOP fruttato medio - Olio di Marco Viola; Premio Amphora Olearia - Frantoio Gaudenzi.

Ogni produttore deve garantire la commercializzazione di un lotto omogeneo di almeno 10 ettolitri di olio. Le iscrizioni sono aperte fino al 16 gennaio su piattaforma online di Ercole Olivario o inviando la domanda via email a ercoleolivario umbria.camcom.it. Gli oli che ottengono un punteggio superiore a 75/100 nelle selezioni regionali possono essere inseriti in iniziative promozionali, come Extracuoca e la Carta degli Oli, che offrono grande visibilità. Inoltre, i DOP avranno la possibilità di partecipare ad eventi promozionali come Anteprima Olio Evo Dop Umbria, che si terrà a fine gennaio.