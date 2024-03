Ok programma triennale: i lavori pubblici fino al ’26

"La Giunta regionale ha approvato il Programma triennale dei lavori pubblici 2024-2026 in cui sono ricompresi numerosi importanti interventi su edifici e infrastrutture che innalzeranno qualità e fruibilità dei servizi, garantiranno la messa in sicurezza di territori, ridaranno nuova vita e funzionalità a immobili nell’area del cratere del sisma e non solo. Ingente l’ammontare dei finanziamenti intercettati dalla Regione per la sua realizzazione, oltre 56,1 milioni di euro nei tre anni".

È quanto comunica l’assessore ai Lavori pubblici, Enrico Melasecche, che in questo modo conferma l’impegno della Regione – e la effettiva possibilità di tradurre il tutto in realtà nei tempi compatibli coi lavori – nel portare avanti una serie di interventi notevoli per tutto il territorio umbro.

Nel programma sono inseriti lavori di recupero, manutenzione straordinaria, difesa del suolo, nuova realizzazione e ristrutturazione, adeguamento sismico ed efficientamento energetico che riguardano infrastrutture stradali, infrastrutture sociali ed edifici sanitari, edifici direzionali e amministrativi. Complessivamente nella prima annualità sono programmati interventi per 11,672 milioni di euro.

La disponibilità finanziaria sale a 27,121 milioni nel 2025 ed è di 17,350 milioni di euro nel terzo anno di programmazione.