Oggi si va in campo . Seduta per pochi

Sarà un fine mese di sedute in campo per pochi intimi. Il Perugia ha deciso di interrompere gli allenamenti e di chiudere la stagione dopo l’uscita dai play off. Ma il tecnico biancorosso, Alessandro Formisano, ha dato la sua disponibilità a proseguire gli allenamenti fino alla fine del mese. I giocatori che hanno ancora il contratto con il Perugia potranno allenarsi per non interrompere troppo presto l’attività in vista della ripresa della stagione. Oggi pomeriggio a Pian di Massiano, però, si prevedono soprattutto i giovani e i calciatori che restano in città anche per impegni familiari (figli che vanno a scuola a Perugia). In tanti, infatti, hanno deciso di svuotare l’armadietto e salutare, in attesa di capire quale sarà il futuro, legato alle dinamiche di mercato. Probabile, quindi, che in campo andranno anche alcuni giovani della Primavera.