Oggi si ferma il trasporto pubblico. Ma le fasce orarie sono tutelate

PERUGIA – Anche in Umbria i sindacati Filt-Cgil e Uiltrasporti hanno proclamato per oggi uno sciopero di 4 ore dalle ore 9 alle 13. Questi nel dettaglio i servizi che potranno subire disagi. In provincia di Perugia i servizi autobus urbani ed extraurbani, navigazione Lago Trasimeno, minimetrò di Perugia, mobilità alternativa di Spoleto avranno garanzia di effettuazione dei servizi nelle fasce orarie 6-9 e 12-15. Le corse che partono dal capolinea prima dell’orario dello sciopero e raggiungeranno comunque il capolinea di destinazione. Saranno garantiti con il normale orario: biglietterie città di Perugia (piazza Partigiani e Stazione Fs), biglietteria Spoleto Stazione Fs, servizio ascensori e scale mobili di Perugia e Urp Perugia. Il personale impiegatizio e degli impianti fissi, in caso di adesione allo sciopero, si asterrà dal lavoro dalle 9 alle ore 13. I provincia di Terni i servizi autobus urbani ed extraurbani, la funicolare di Orvieto avranno garanzia di effettuazione dei servizi nelle fasce orarie: 6:30-9:30 e 12:30-15:30.Anche qui le corse che partono dal capolinea prima dell’orario dello sciopero raggiungeranno comunque il capolinea di destinazione. Saranno garantiti con il normale orario: biglietterie città di Terni (biglietteria Bus Terminal) e Urp Terni. E anche in questo caso il personale impiegatizio e degli impianti fissi, in caso di adesione allo sciopero, si asterrà dal lavoro dalle ore 9 alle 13. Per i servizi ferroviari la garanzia di effettuazione dei servizi sarà nelle fasce orarie: 5:45-8:45 e 11:45-14:45. ella ex Fcu, nell’ambito del periodo di sciopero sarà garantita l’effettuazione dei servizi con rispetto delle consuete fasce di garanzia: 5:45-8:45 e 11:45-14:45. Nelle già menzionate fasce a causa della diversa modalità di svolgimento del servizio ferroviario (autobus-treno-autobus) non sarà garantita la continuità del servizio.