oggi prevista l’autopsia

Si svolgerà oggi l’autopsia sul corpo dell’umbertidese di 55 anni trovato morto in casa nella giornata di sabato 26 agosto. Ad effettuarla sarà il medico legale Sergio Scalise Pantuso. I familiari non avevano più notizie di lui da diverse ore e quindi si sono recati nell’abitazione trovando il corpo. I soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto anche i Carabinieri.