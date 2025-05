Oggi alle 14.30

FOLIGNO La città piange una delle figure più influenti: si è spento a 85 anni, l’ingegner Cesare Augusto Cicioni, una delle personalità più carismatiche del territorio regionale. Laureato in Ingegneria a soli 23 anni, prosegue l’attività di famiglia in ambito edilizio e imprenditoriale che aveva iniziato il bisnonno Demetrio, già nel 1870. Il gruppo edile nei primi del 900 aveva contribuito alla realizzazione di acquedotti e fabbricati civili, oltre che costruire l’attuale Campo de li Giochi, l’allora Stadio Comunale a Porta Romana.

Cesare, figlio di Ennio, prende in mano le redini del gruppo edile di famiglia subito dopo la laurea progettando e realizzando innumerevoli edifici in Umbria e fuori regione: la mensa Universitaria di Perugia, il Consorzio Agrario di Spoleto, la Cantina Sociale di Foligno e svariati edifici residenziali a Foligno, Perugia (Complesso dell’Ottagono e Via Sicilia), Bastia 2 a Bastia Umbra, edifici a Porto S. Elpidio e Monte Argentario. “Sue“ le quattro torri commerciali di fronte all’Ospedale di Foligno, incluso l’attuale City Hotel & Suites (ai tempi Holiday Inn, di cui la famiglia è ancora proprietaria), ed il quartiere residenziale che si sviluppa alle sue spalle.

Con i figli Mauro ed Annachiara, realizza la nuova zona residenziale di San Paolo e di Via la Louviere a Foligno, i complessi residenziali a Ponte Rio, il City Residence di fronte all’Ospedale di Perugia. I funerali oggi nella chiesa di San Paolo Apostolo alle 14.30.