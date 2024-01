Oggi a Borghetto di Tuoro l’ultimo saluto a Giampaolo Segatori

Oggi alle 14.30 sarà celebrato a Borghetto di Tuoro il funerale di Giampaolo Segatori, 63 anni, morto giovedì dopo quasi due settimane nel reparto di rianimazione. Segatori ha perso la vita dopo 11 giorni in coma, alle Scotte di Siena, in seguito alle lesioni riportate nell’investimento sulla strada regionale 71 quando travolto da un’auto a Camucia il 31 dicembre mentre stava pedalando verso casa. Dopo il nulla osta della procura (inchiesta per omicidio stradale, indagato l’automobilista 90enne) la salma era stata portata ieri alla cappella dell’ospedale della Fratta di Cortona.

"Il babbo era una persona speciale - racconta a La Nazione il figlio Tomas - un grande lavoratore un compagno di avventure. Per me era prima di tutto un amico che viveva per la passione della bicicletta e mi ricordo tutti i bei momenti passati in bici insieme. Poteva sembrare un po’ burbere all’apparenza ma esprimeva il suo bene a modo suo dandoti anche il cuore".